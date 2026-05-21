الأردن يحتفل بذكرى الاستقلال في موسكو بحضور رسمي ودبلوماسي واسع

خبرني - نظّمت هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو، وبرعاية السفير خالد الشوابكة، أمس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة.

وألقى سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية خالد الشوابكة كلمة خلال الحفل، استعرض فيها مسيرة الإنجاز والتحديث التي شهدها الأردن على مدى ثمانية عقود من الاستقلال، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله.

وأشار السفير إلى اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع روسيا وتعزيز التبادل السياحي والديني والثقافي بين البلدين.

وحضر الحفل، من الجانب الروسي، نائبي وزير خارجية روسيا الاتحادية جيورجي بوريسينكو وألكسندر عليموف وعددٍ من المسؤولين الروس.

كما شارك في الحفل ممثلو السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية الأردنية، ومجتمع رجال الأعمال، وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وتضمّنت فقرات الحفل عرضًا مرئيًا حول أبرز المواقع السياحية الأردنية التاريخية والدينية، ومظاهر الحداثة والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، إضافة إلى المشاركة التاريخية لمنتخب النشامى في كأس العالم.

كما تضمّن الحفل جناحًا عكس روح التراث الأردني، وقدّمت فرقة أمانة عمّان الكبرى للفنون الشعبية فقرات جسّدت جانبًا من التراث والثقافة الأردنية.