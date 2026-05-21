تفاصيل أغنية نانسي عجرم الجديدة «بحن» من فيلم «الكراش» لأحمد داوود

خبرني - تقدم نانسي عجرم أغنية فيلم «الكراش» بعنوان «بحن»، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين، استعداداً لطرحه خلال يونيو/ حزيران 2026.

تستعد الفنانة نانسي عجرم لطرح أغنية فيلم «الكراش» للنجم أحمد داود، التي تحمل عنوان «بحن»، ضمن تعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي نادر حمدي، في عمل غنائي مرتبط بأجواء الفيلم.

موعد عرض فيلم «الكراش» للنجم أحمد داود

من المقرر عرض فيلم «الكراش» في دور السينما يوم 11 يونيو/ حزيران 2026، وهو عمل كوميدي رومانسي تدور أحداثه في إطار صيفي خفيف، ويشارك في بطولته أحمد داود، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يأتي طرح الأغنية بالتزامن مع ترقب الجمهور للعمل السينمائي، الذي يقدّم قصة تجمع بين الطابع الرومانسي والكوميديا، في أجواء تعتمد على العلاقات الإنسانية والمواقف اليومية بين أبطاله.

وفي سياق متصل، يواصل أحمد داود نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر عرض فيلمه الجديد «إذما» خلال عيد الأضحى 2026، بمشاركة نخبة من الفنانين، من بينهم سلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي. والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، استناداً إلى روايته الصادرة عام 2020، التي حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي.

أحدث أعمال أحمد داود

كما شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «بابا وماما جيران»، إلى جانب ميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

ويُعرض حالياً على منصة «شاهد» فيلم «الهوى سلطان»، من بطولة أحمد داود، ومنة شلبي، وجيهان الشماشرجي، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وعماد رشاد، وفدوى عابد، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج «سي سينما» لأحمد فهمي.

وعلى صعيد الجوائز، نال أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل «الشرنقة»، كما حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم «الهوى سلطان»، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل «الشرنقة» من مهرجان كاس إنرجي.