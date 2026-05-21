ترمب: نتفاوض حاليا للتوصل إلى اتفاق مع إيران

خبرني - قال االرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء اليوم الخميس، نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى.

واضاف" سنحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي ونريد أن يفتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم.".

وقال"سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وسندمره ولا يمكن أن نسمح ببقائه في إيران".

وقال"نتحكم بالكامل بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا وقضينا على 75% من قدرات إيران الصاروخية".

وتابع"البحرية الأمريكية تقوم بعمل جيد وليس هناك سفن تصل إيران ولا تغادرها بسبب الحصار البحري والتقديرات تشير إلى أن إيران تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون دولار يوميا".