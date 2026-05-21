الخميس: 21 أيار 2026
الحكومة جميع الحجاج الأردنيين في مكة بخير

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، الخميس، اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدّوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم.

وقال الخلايلة لقناة "المملكة" إن جميع أفراد بعثة الحج الأردنية بخير ويتمتعون بالصحة والسلامة، ويتواجدون في مقار إقامتهم، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حوادث تُذكر بين الحجاج.

وأضاف أن إدارة البعثة تتابع أوضاع الحجاج بشكل مستمر، لافتا النظر إلى أن البعثة الطبية راجعها أكثر من ألف حاج، وكانت معظم الحالات بين الخفيفة والمتوسطة.

وأشار الخلايلة إلى أن الحاج الأردني الذي توفي قبل يومين كانت وفاته طبيعية في مكة المكرمة، وكان يرتدي ملابس الإحرام وقت وفاته.

كما أكد أن جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الحجاج خلال الجولات التفقدية على أماكن سكنهم جرى التعامل معها وحلّها، موضحا أنها كانت ملاحظات بسيطة وتمت معالجتها بسرعة.

