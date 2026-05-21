جرعات مرتفعة من فيتامين د أثناء الحمل.. هل تمنح طفلك ذكاء أعلى؟

خبرني - كشفت دراسة عن وجود رابط محتمل بين تناول الحوامل لجرعات عالية من فيتامين "د" وتحسن مهارات الذاكرة لدى أطفالهن عند بلوغهم سن العاشرة.

هذا التحليل الجديد، الذي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن الدنماركية، يستند إلى بيانات تجربة سريرية شملت نحو خمسمائة طفل، ويفتح آفاقاً جديدة حول مدى تأثير التغذية قبل الولادة على التطور العصبي للمواليد على المدى الطويل، مما يمنح الأطباء رؤية أعمق للفوائد المستقبلية المحتملة لهذه المكملات الغذائية زهيدة الثمن.

واعتمدت الدراسة الدنماركية على تقسيم الأمهات المشاركات إلى مجموعتين خلال فترة الحمل، حيث تناولت المجموعة الأولى الجرعة اليومية القياسية الموصى بها طبياً وتُقدر بعشرة ميكروغرامات، في حين تلقت المجموعة الثانية جرعة مكثفة ومضاعفة تصل إلى سبعين ميكروغراماً.

وعند إخضاع الأطفال لاختبارات الذاكرة بعد مرور عقد كامل من الزمن، أظهرت النتائج أن أبناء الأمهات اللواتي تناولن الجرعات العالية سجلوا درجات أفضل بقليل مقارنة بنظرائهم، مما يعزز فرضية الأثر التراكمي الممتد للفيتامين على خلايا الدماغ وبنائها المعرفي.

ويقول البروفيسور أندرو شينان، أستاذ طب التوليد في كينغز كوليدج لندن: "نظراً لأن فيتامين (د) رخيص الثمن وآمن تماماً عند هذه الجرعات، فإن هذه النتائج قد تحمل فوائد هائلة للصحة العامة في المستقبل إذا ما تم تأكيدها بشكل قاطع، خاصة وأنها تتماشى وتتسق مع أدلة علمية سابقة رُصدت في الدراسات الحيوانية".

ورغم الإيجابية التي تحملها هذه النتائج، فقد قوبلت الدراسة بجرعة مكثفة من الحذر والتحفظ من قِبل مجتمع خبراء الصحة الذين طالبوا بعدم التسرع في تعديل التوصيات السريرية الحالية. حيث أوضحت الباحثة وأستاذة التغذية والصحة العامة، لوسيا إغليسياس فاسكيز، أن هذا التحليل يُعد تحليلاً "بعدياً" (Post hoc)، مما يعني أنه لم يكن الهدف الأساسي والأولى للتجربة السريرية عند انطلاقها، فضلاً عن أن حجم التأثير الملحوظ يظل متواضعاً، مشيرة إلى أن معظم المشاركات كن يمتلكن مستويات كافية من الفيتامين في الأصل، وبالتالي قد لا تنطبق هذه النتائج بالضرورة على المجتمعات التي تعاني من نقص حاد وسوء تغذية.

وفي السياق ذاته، أكدت البروفيسورة أسماء خليل، استشارية طب الأجنة بجامعة سيتي سانت جورج في لندن، أن هذا الكشف لا يعني بأي حال من الأحوال أن تناول جرعات مفرطة ومكثفة سيعمل على صناعة أطفال "أكثر ذكاءً"، بل يدعم فقط الأهمية العامة للفيتامين أثناء الحمل.

وشددت على ضرورة التزام النساء بالجرعات الطبية المعتمدة حالياً من قِبل الهيئات الصحية العالمية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، والتي توصي بجرعة يومية قدرها عشرة ميكروغرامات للحوامل والمرضعات للحفاظ على صحة عظام الأم وضمان التطور السليم لعظام وجهاز الجنين العصبي والكلى والقلب، محذرة من الإقدام على رفع الجرعات دون استشارة طبية مباشرة ومخصصة لكل حالة.