تركيا.. اعتقال 15 ممثلا ومطربا في عملية لمكافحة المخدرات

خبرني - أفادت قناة TRT Haber بأن الممثلة فايزا جيفيليك التي ظهرت في مسلسل "شربات التوت البري" تم اعتقالها صباح اليوم خلال عملية جديدة لمكافحة المخدرات نفذتها الشرطة التركية وطالت 15 فنانا.

ومن بين المعتقلين أيضا الممثلة وعارضة الأزياء سيريناي ساريكايا المعروفة من مسلسلات "العائلة و"المد والجزر" و"شهماران" و"شكرا، التالي". بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز المطربين مابيل ماتيز وبيركاي شاهين.

وقد أصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال بحق 25 شخصا في المجمل، بمن فيهم الصحفي والمنتج ميرغون جاباس وكلهم يشتبه في تعاطيهم وحيازتهم وترويجهم للمخدرات.

تنفذ في تركيا بشكل منتظم خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات كبرى لمكافحة المخدرات. وتم سابقا اعتقال عدة عشرات من الأشخاص، بمن فيهم ممثلون مشهورون وصحفيون تلفزيونيون ومدونون. وفي فبراير 2026، فرضت محكمة إسطنبول حجزا على فندق "بيبك" ذي الخمس نجوم الواقع على ضفاف مضيق البوسفور، حيث ذكرت الشرطة أنه كانت تقام فيه حفلات يتعاطى فيها أفراد من النخبة المحلية المخدرات.