فارس الحلو يكشف سبب تراجعه عن الكوميديا

خبرني - كشف الفنان السوري فارس الحلو عن السبب الحقيقي وراء تراجعه عن تقديم الأدوار الكوميدية في المرحلة الحالية، رغم ارتباط اسمه في هذا اللون الفني الذي حقق به حضورًا لافتًا على مدار سنوات طويلة.

وأوضح فارس الحلو، الذي قدم دور العميد كفاح في مسلسل "مولانا" المعروض رمضان الماضي، في تصريحات إعلامية، أنه يحاول فعليًا العودة إلى الكوميديا، غير أنه لا يجد نفسه قادرًا على تقديم هذا النوع من الأعمال في الوقت الراهن، انطلاقًا من إحساسه بحجم المعاناة الإنسانية التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية، على حد قوله.

وأشار الحلو إلى أن دموع الأمهات السوريات "لم تجف بعد"، معتبرًا أن تقديم أعمال كوميدية في هذه المرحلة قد يبدو منفصلًا عن واقع كثير من الأسر المنكوبة، وهو ما يدفعه إلى التريث والابتعاد مؤقتًا عن هذا المسار الفني، وفق تعبيره.

وأعادت تصريحات الحلو إلى الأذهان عددًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي ارتبط بها اسمه، على رأسها مسلسلي "أحلام أبو الهنا"، و"عيلة خمس نجوم" مع المخرج الراحل هشام شربتجي، الذي شكّل معه أحد أبرز علامات الكوميديا السورية في تسعينيات القرن الماضي، وأسهم في ترسيخ مكانته لدى الجمهور السوري.

المسرح الأقرب لقلبي

وفي سياق آخر، أكد الحلو أن المسرح يبقى الأقرب إلى قلبه مقارنة ببقية أشكال التمثيل، معبرًا عن رغبته في العودة إلى خشبة المسرح وتقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن العمل المسرحي يمنح الممثل مساحة مختلفة من التفاعل المباشر مع الجمهور، بعيدًا عن وسائط الشاشة، وهو ما يضفي على التجربة الفنية خصوصية لا تتكرر في الأعمال التلفزيونية.

يُذكر أن فارس الحلو كان قد غادر سوريا إلى فرنسا برفقة زوجته الفنانة سلافة عويشق بعد أحداث الثورة السورية، قبل أن يعود مؤخرًا إلى الدراما التلفزيونية عقب غياب امتد نحو خمسة عشر عامًا.