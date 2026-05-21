«إحساسي معاك».. أحدث أغاني رامي صبري من فيلم «الكلام على إيه» (فيديو)

خبرني - أطلق الفنان رامي صبري أغنية جديدة من فيلم «الكلام على إيه» عبر المنصات الموسيقية، بالتزامن مع طرح عمل آخر من الفيلم.

طرح الفنان رامي صبري أحدث أعماله الغنائية بعنوان «إحساسي معاك»، وهي إحدى أغنيات فيلم «الكلام على إيه»، لتصبح متاحة للجمهور عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقي الرقمية.

وجاءت أغنية «إحساسي معاك» من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكلمات مصطفى حدوتة، فيما تولى كولبيكس مهام التوزيع والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بشكلها النهائي المتاح حالياً للمستمعين.

وفي سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة أغنية أخرى من الفيلم نفسه تحمل عنوان «في حاجة غلط»، من غناء حودة بندق، ومصطفى غريب، ودنيا سامي، ضمن الأعمال المصاحبة للفيلم.

وتمكنت أغنية «في حاجة غلط» من تحقيق انتشار سريع، حيث تصدرت قوائم الترند فور إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت الأغنية من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكلمات حازم إكس، لتكون جزءاً من الحضور الغنائي المصاحب لفيلم «الكلام على إيه»، الذي يضم عدداً من الأعمال الموسيقية المتنوعة.