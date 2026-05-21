بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق التسلح

خبرني - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد متابعته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المناورات النووية المشتركة لقوات البلدين في بيلاروس، أن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق التسلح.

وأضاف الزعيم الروسي: "ثالوثنا النووي سيظل عند مستوى الفعالية اللازمة"، مضيفا أن "ما نقوم به الآن (المناورات النووية) يخطط له لعشرات الأعوام، ونحن نعمل الآن وفق الخطة الموضوعة بدقة وسلاسة".

وتابع بوتين: "ونحمد الرب أن عملنا يتم على ما يرام".

وفي وقت سابق، بوتين أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم مشاهد لمناورات القوات النووية التكتيكية في بيلاروس التي انطلقت في الـ18 من الشهر الجاري، تخللها تدريب طواقم مقاتلات "ميغ-31" على ضرب أهداف العدو المفترض بصواريخ "كينجال" المزودة برؤوس نووية.

كما عرضت بالأمس مشاهد لتنفيذ الأطقم القتالية مناورات تحضيرية لاستلام ذخائر خاصة بمنظومة "إسكندر-إم"، وتجهيز المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن المناورات شهدت مشاركة أكثر من 64 ألف فرد وأكثر من 7,800 آلة عسكرية بما فيها أكثر من 200 منصة صاروخية، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة بينها 8 استراتيجية.