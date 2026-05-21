موجة صعود تعم أسواق الأسهم الخليجية وسط مكاسب واسعة

خبرني - انتعشت أسواق الأسهم في دول الخليج خلال تعاملات الخميس، وسط أداء إيجابي شمل معظم المؤشرات الرئيسية، مدفوعا بمكاسب واسعة في قطاعات متنوعة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6%، مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات المدرجة. وصعد سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.1%، بينما كسب سهم شركة الطيران الاقتصادي «العربية للطيران» نحو 2.4%.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4%، مدعوما بأداء قوي لأسهم قطاعي المرافق العامة والتكنولوجيا. وزاد سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.2%، في حين ارتفع سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 1.1%، وسهم أدنوك للغاز بنسبة 0.6%.

وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.6%، بدعم من قفزة بلغت 2.3% في سهم «استثمار القابضة». كما ارتفع سهم صناعات قطر المرتبطة بـ«قطر للطاقة» بنسبة 0.8%، وكسب سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.8%، وفقا لرويترز.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4%، بدعم من صعود سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.2%. وقفز سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 8.3%، مسجلا أكبر ارتفاع يومي له منذ أكثر من عام.

وفي سلطنة عُمان، قفز المؤشر بنسبة 5.4% مع ارتفاع جميع الأسهم المدرجة. وارتفع سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 6.8%، بينما صعد سهم بنك نزوى بنسبة 9.4%.

كما أنهى المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات مرتفعا بنسبة 0.2%، في حين كسب المؤشر الكويتي 0.6%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم أوراسكوم للتنمية بنسبة 8.3%، وزيادة سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 1.5%.