*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • محمد حماقي يطلق أغنية «قالوا عني إيه؟» ضمن ألبوم «سمعوني»

محمد حماقي يطلق أغنية «قالوا عني إيه؟» ضمن ألبوم «سمعوني»

  • 21 أيار 2026
  • 18:44
محمد حماقي يطلق أغنية قالوا عني إيه ضمن ألبوم سمعوني

خبرني - أطلق الفنان محمد حماقي أولى أغنيات ألبومه الجديد «سمّعوني» بعنوان «قالوا عني إيه»، وذلك عبر منصة يوتيوب وجميع منصات الموسيقى، بعد حالة من الترقب والتشويق التي سبقت الإصدار خلال الأيام الماضية.

وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد إبراهيم، حيث تعاون فريق العمل لتقديم طابع موسيقي جديد ضمن ألبوم «سمّعوني».

وحرص حماقي على الترويج للعمل قبل طرحه، من خلال نشر مقطع قصير من الأغنية عبر حساباته الرسمية، مرفقًا بتعليق أثار تفاعل الجمهور، دعا فيه للاستماع للأغنية فور صدورها على المنصات المختلفة.

وكان حماقي قد أعلن مؤخرًا انتهاءه من التحضيرات النهائية للألبوم بالكامل، مؤكدًا جاهزيته لبدء طرح الأغنيات تباعًا، على أن تكون «قالوا عني إيه» هي انطلاقة الألبوم للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تركيا.. اعتقال 15 ممثلا ومطربا في عملية لمكافحة المخدرات
تركيا.. اعتقال 15 ممثلا ومطربا في عملية لمكافحة المخدرات
  • 2026-05-21 19:55
فارس الحلو يكشف سبب تراجعه عن الكوميديا
فارس الحلو يكشف سبب تراجعه عن الكوميديا
  • 2026-05-21 19:24
«إحساسي معاك».. أحدث أغاني رامي صبري من فيلم «الكلام على إيه» (فيديو)
«إحساسي معاك».. أحدث أغاني رامي صبري من فيلم «الكلام على إيه» (فيديو)
  • 2026-05-21 19:02
شخص يخترق حساب شمس البارودي على فيسبوك وينشر فيديو مخلاً
شخص يخترق حساب شمس البارودي على فيسبوك وينشر فيديو مخلاً
  • 2026-05-21 10:57
شيرين تتنازل عن القضايا ضد شقيقها.. وتنقذه من السجن
شيرين تتنازل عن القضايا ضد شقيقها.. وتنقذه من السجن
  • 2026-05-21 10:54
شائعات الانفصال.. فن (الترند) الأبرز في زواج أصالة نصري وفائق حسن
شائعات الانفصال.. فن (الترند) الأبرز في زواج أصالة نصري وفائق حسن
  • 2026-05-21 10:41