*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

16شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة

  • 21 أيار 2026
  • 18:43
16شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة

خبرني - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 35 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى ظهر الخميس، ارتفعت إلى "3089 شهيدا و9397 جريحا".

والأربعاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و73 قتيلا و9 آلاف و362 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الخميس.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق التسلح
بوتين: روسيا لن تنجر إلى سباق التسلح
  • 2026-05-21 18:58
مسؤول إسرائيلي رفيع: هذه لن تكون الجولة الأخيرة في إيران.. ربما سنهاجم كل عام
مسؤول إسرائيلي رفيع: هذه لن تكون الجولة الأخيرة في إيران.. ربما سنهاجم كل عام
  • 2026-05-21 18:26
لبنان.. اكتمال تشكيلة الوفد الأمني اللبناني المتوجه إلى البنتاغون نهاية الشهر
لبنان.. اكتمال تشكيلة الوفد الأمني اللبناني المتوجه إلى البنتاغون نهاية الشهر
  • 2026-05-21 17:51
الدلافين المدربة.. السلاح السري الأمريكي لمواجهة الألغام الإيرانية في مضيق هرمز
الدلافين المدربة.. السلاح السري الأمريكي لمواجهة الألغام الإيرانية في مضيق هرمز
  • 2026-05-21 16:16
إيران.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في بندرعباس وقشم وأصوات انفجارات ترعب السكان
إيران.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في بندرعباس وقشم وأصوات انفجارات ترعب السكان
  • 2026-05-21 16:09
ما سر إصرار الهجري على توجيه الشكر لإسرائيل؟
ما سر إصرار الهجري على توجيه الشكر لإسرائيل؟
  • 2026-05-21 14:22