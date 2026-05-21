الحكومة تتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة

خبرني - واصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، الخميس، تفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الجولة زيارة مقار إقامة الحجاج في منطقة الجميزة بمكة المكرمة، والتي رافقت المملكة خلالها الوزير، حيث استمع الخلايلة إلى ملاحظات الحجاج واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأردنيين.

كما زار الخلايلة مقر البعثة الطبية في المنطقة، للاطمئنان على واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة للحجاج.

وأكد الخلايلة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، مشيدا بجهود الكوادر الإدارية والطبية والإرشادية العاملة ضمن بعثات الحج الأردنية.