طريق (محي - الأبيض) بالكرك في مراحله النهائية

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الخميس، الأعمال النهائية لمشروع توسعة وإعادة إنشاء طريق "محي - الأبيض" في محافظة الكرك، مطلعاً ميدانياً على اللمسات الأخيرة للمشروع الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً وبكلفة إجمالية بلغت قرابة 5 ملايين دينار أردني.

وتضمن العمل في المشروع، وفق بيان للوزارة، إعادة إنشاء الطريق بالكامل وتعديل مساره الهندسي لرفع مستويات السلامة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء عبارات تصريف مياه جديدة على مجاري الأودية المتقاطعة مع الطريق لتأهيله لمواجهة الظروف الجوية المختلفة بشكل فعال.

وأشارت الوزارة إلى أنها أنهت قبل أيام أعمال الخلطة الإسفلتية للجزء الثاني من طريق "كثربا - الأغوار" البالغ قيمة عطائه 1.560 مليون دينار، حيث شمل العمل في هذه المرحلة مسافة 7.5 كيلومتر بعرض إجمالي يصل إلى 8 أمتار يتوزع على مسرب وكتف لكل اتجاه، وتضمن تنفيذ طبقات الفرشيات من مادة ما تحت الأساس بسماكة 20 سم وطبقة الأساس بسماكة 20 سم وصولاً إلى الطبقة الإسفلتية الرابطة بسماكة 7 سم، كما رافق العمل الإنشائي تنفيذ منظومة متكاملة لحمايات الميول الجانبية في المواقع التي تطلبت ذلك وفقاً للمعايير الفنية لضمان ديمومة الطريق وسلامة مستخدميه.

وخلال جولة الوزير واطلاعه على واقع الطريق بعد إنهاء هذا المشروع، أعلن رسمياً عن إطلاق مشروع جديد لتعبيد قرابة 4 كيلومترات إضافية من طريق "كثربا - الأغوار" يشمل تنفيذ خلطات إسفلتية وإنشاء مسرب وكتف لكل اتجاه، إلى جانب أعمال الحمايات والعبارات وجدران الجابيون الاستنادية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع بما يضمن جودة التنفيذ وسلامة المرور العامة.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لطريق "كثربا - الأغوار" باعتباره أحد أهم المشاريع الحيوية في محافظة الكرك لما له من أثر مباشر في تحسين ربط مرتفعات المحافظة بمنطقة الأغوار الجنوبية، وهو ما يسهم بشكل فاعل في تسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع والمنتجات، وتعزيز عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والسياحية في المناطق المحاذية كافة، فضلاً عن الدور الحيوي للطريق في تخفيف أزمات المواصلات وتوفير مسار بديل أكثر أماناً واختصاراً للوقت والجهد على المواطنين.