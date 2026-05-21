4 عناصر غذائية تمنحك بشرة أكثر صحة ونضارة

خبرني - أكد الطبيب البريطاني أمير خان أن بعض الأطعمة قد تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، مشيرًا إلى أن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر في إنتاج الكولاجين وترطيب الجلد وتقليل الالتهابات.

وأوضح خان، في مقطع فيديو على إنستغرام، أن البشرة تتأثر بما يتناوله الإنسان يوميًا، تمامًا مثل بقية أعضاء الجسم، مؤكدًا أنه لا توجد أطعمة سحرية تزيل التجاعيد فورًا، لكن بعض العناصر الغذائية تدعم صحة الجلد وتبطئ علامات التقدم في السن.



فيتامين ج

أشار خان إلى أن فيتامين ج يأتي في مقدمة العناصر المفيدة للبشرة، ويوجد في الفلفل الأحمر والكيوي والحمضيات، إذ يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على تماسك الجلد وتسريع التئام الجروح.

أوميغا 3

كما نصح بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل السلمون والسردين والماكريل، إضافة إلى الجوز وبذور الكتان للنباتيين، لما لها من دور في الحفاظ على ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

البيتا كاروتين

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تحدث الطبيب أمير خان عن أهمية البيتا كاروتين الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ، موضحًا أنه يعمل كمضاد للأكسدة وقد يساعد في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

فيتامين هـ والدهون الصحية

أما فيتامين هـ والدهون الصحية، الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو، فتساهم في حماية خلايا الجلد من الإجهاد التأكسدي ودعم وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة.

وشدد خان على أن تحسين النظام الغذائي، والحصول على نوم كافٍ، وشرب الماء، واستخدام واقي الشمس يوميًا، تبقى من أفضل الوسائل للحفاظ على بشرة صحية، أكثر من الاعتماد على المكملات الباهظة أو المنتجات التجميلية المبالغ في الترويج لها.