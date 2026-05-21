قبل رحلتك الجوية.. تجنب هذه الأطعمة للحد من الانتفاخ

خبرني - يواجه كثير من المسافرين مشكلة الانتفاخ وعدم الراحة أثناء الرحلات الجوية، وهي حالة شائعة ترتبط بتغيرات الضغط داخل مقصورة الطائرة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة ميغان روسي، المتخصصة في صحة الجهاز الهضمي، عن ثلاث خطوات بسيطة تساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين الراحة أثناء السفر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت ميغان، أن انخفاض ضغط المقصورة مع ارتفاع الطائرة يؤدي إلى تمدد الغازات داخل المعدة، ما يسبب الانتفاخ والألم والغازات، مؤكدة أن المشكلة لا تقتصر على المصابين بمتلازمة القولون العصبي فقط.

ونصحت بتقليل تناول الأطعمة الغنية بـ"الفودماب" قبل السفر بـ24 إلى 48 ساعة، وهي كربوهيدرات يصعب امتصاصها لدى بعض الأشخاص، مثل الثوم والبصل والتفاح والقرنبيط.

كما أوصت بتجنب المشروبات الغازية والعلكة والوجبات الدسمة قبل الرحلات الجوية، لأنها تزيد من تكوّن الغازات وتبطئ الهضم.

وشددت ميغان على أهمية شرب الماء بكميات كافية والتحرك خلال الرحلة لدعم عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

من جهته، حذر الطبيب العام شوزاب خان من أن السفر الجوي قد يؤثر في الجسم بطرق مختلفة، منها زيادة خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة نتيجة الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة والجفاف.

وأشار إلى أن الرحلات الطويلة قد تسبب أيضاً اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسبب تغير المناطق الزمنية، إضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة بنزلات البرد داخل الطائرة نتيجة انخفاض الرطوبة وتقارب الركاب.