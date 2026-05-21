لبنان.. اكتمال تشكيلة الوفد الأمني اللبناني المتوجه إلى البنتاغون نهاية الشهر

خبرني - أفاد مصدر خاص لـ"آرتي"، بأن التشكيلة النهائية للوفد الأمني اللبناني المكلف بالتفاوض في مقر وزارة الحرب الأمريكية قد اكتملت.

كما أضاف أن من المقرر أن يغادر الوفد إلى واشنطن في الـ 29 من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية خاصة أن الوفد الأمني يضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش اللبناني من ذوي الاختصاص، مشيرة إلى أن الوفد المفاوض سيُشدد خلال محادثاته على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار كشرط أساسي لأي تقدم في الملفات الأمنية المطروحة.

ويتضمن جدول أعمال الوفد مناقشة خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد مع استمرار الحرب الإسرائيلية وتداعياتها على الاستقرار الداخلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الدولية والإقليمية لتهدئة التوتر في لبنان، وتعزيز قدرة الدولة على بسط سيطرتها الأمنية الشاملة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع توسع رقعة النزاع في المنطقة.