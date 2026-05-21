الخميس: 21 أيار 2026
الخدمة والإدارة العامة: إطلاق خدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام

خبرني - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، خدمة تقديم التظلمات لموظفي القطاع العام إلكترونيا، وفقا لرئيس الهيئة فايز النهار.

وقال النهار، الخميس، إنّه سيتم إيقاف استقبال التظلمات الورقية بشكل نهائي اعتبارا من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالخدمة، موضحا أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الهيئة في تنفيذ توجهاتها وخطتها الاستراتيجية، التي تركز على التحول الرقمي في مختلف الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ العمليات والإجراءات، وتبسيطها، وتعزيز حوكمتها، وتسهيل إجراءات تقديم التظلمات لموظفي القطاع العام، وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الخدمة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة⁠، بما يضمن سهولة الوصول إليها على مدار الساعة.

وبيّن النهار أن نظام إدارة الموارد البشرية، وتنفيذًا لمضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، تضمن إطارًا حوكميًا واضحًا لآلية إدارة التظلمات، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة، ويحفظ حقوق الموظفين، موضحًا أنه يحق للموظف التقدم بتظلم في حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه الوظيفية.

وأكد أن التظلم يجب أن يُقدَّم ابتداءً إلى الدائرة التي يعمل بها الموظف خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ علمه بالإجراء أو القرار محل التظلم، على أن تلتزم الدائرة بالبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وإعلام الموظف بنتيجة التظلم. وفي حال عدم رد الدائرة خلال المدة المحددة، يحق للموظف أن يقدم التظلم إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأوضح النهار أن الهيئة تتولى التحقق من صحة التظلم المرفوع إليها، ودراسة جميع الحيثيات والوثائق ذات العلاقة، ومن ثم رفع تنسيبها إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للأصول القانونية.

وأشار إلى أن إسناد هذه المهام للهيئة يأتي انسجامًا مع دورها التنظيمي والرقابي المنصوص عليه في نظام تأسيسها، وفي إطار التحول في منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تنفيذًا لمضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام.

