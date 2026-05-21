الأردن .. عملية نوعية بزرعة سنية لشابة فقدت اصبعها - صور

خبرني - نجح الطبيبان أحمد تيسير الزعبي والدكتورة ياسمينا زياد الحياصات من الخدمات الطبية الملكية في اجراء عملية نوعية لشابة فقدت اصبعها اثر حادث سير.

وعانت الشابة من بتر في أحد أصابع يدها اثر حادث سير ، ما تسبب لها بحالة نفسية صعبة وفقدان جزء كبير من ثقتها بنفسها، بالإضافة الى تأثير الاصبع المفقود على تفاصيل حياتها اليومية وعملها وحضورها الاجتماعي.

ونجح الطبيبان في تقديم حل طبي مبتكر باستخدام زراعة سنية داخل الإصبع المفقود، كبديل متطور عن الحلول التقليدية، ما منحها إصبعاً وظيفياً أقرب ما يكون إلى الطبيعي من حيث الشكل والثبات والإحساس.