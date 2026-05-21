النفط يتبخر.. (غولدمان ساكس) يتحدث عن وتيرة تراجع تاريخية

خبرني - كشف بنك "غولدمان ساكس" أن وتيرة تراجع المخزونات العالمية من النفط ومشتقاته سجلت الشهر الجاري أسرع معدلاتها على الإطلاق على خلفية الوضع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات البنك، فإن حجم الانخفاض يقدر بنحو 8.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يقارب ضعف المعدل المسجل منذ بداية النزاع في المنطقة. كما أشار المحللون إلى أن حجم صادرات النفط عبر مضيق هرمز لا يزال عند مستويات منخفضة جدا، حيث بلغ 5% فقط من المعدل الطبيعي.

وأضاف البنك أن أسواق الطاقة العالمية تعاني من حالة من الصدمة العميقة نتيجة النزاع، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في المعروض. وأوضح أن المخزونات المتراكمة قبل الأزمة تتضاءل بسرعة، مشيرا إلى أن الدول حول العالم اتخذت قرارا بتنسيق الإفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في محاولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

ووفقا للمحللين، فإن نحو ثلثي الانخفاض في المخزونات العالمية خلال شهر مايو 2026 يعود إلى تراجع كميات النفط والمنتجات البترولية المنقولة بحرا على متن ناقلات النفط البحرية، حيث تجاوز انخفاض الصادرات انخفاض الواردات. وأشاروا إلى أن تراجع الواردات "يمتد من آسيا إلى أوروبا"، موضحين أن حجم إمدادات وقود الطائرات إلى أوروبا كان أقل بنسبة 60% من متوسط عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية أن مخزونات النفط في البلاد انخفضت بمقدار قياسي بلغ 17.8 مليون برميل، نتيجة لحجم الصادرات الكبير الذي يستنزف الاحتياطيات. وأشار المحللون إلى أن موسم السياحة في الولايات المتحدة يبدأ في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود.