أورنج الأردن تكرّم موظفيها ضمن برنامج الابتكار وفرص النمو

خبرني - في إطار نهجها الهادف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات، كرّمت أورنج الأردن نخبة من موظفيها المتميزين ضمن برنامج الابتكار الداخلي التابع لقسم الابتكار وفرص النمو (IGO)، وذلك خلال الندوة الإدارية للشركة لعام 2026، بحضور رئيسها التنفيذي المهندس فيليب منصور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، واللجنة المتخصصة للبرنامج، إلى جانب عدد من المدراء.

وسلّط البرنامج الضوء على مجموعة من الأفكار الريادية التي تحولت إلى مشاريع ملموسة عبر مراحل متكاملة تبدأ بدراسة الأفكار وتقييم قابليتها للتطبيق، مروراً بالنماذج التجريبية المصغّرة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الشركة الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة تطوير الأعمال خارج نطاق الخدمات الأساسية.

وخلال حفل التكريم، احتفت الشركة بعدد من الكفاءات التي قدّمت إسهامات ومقترحات تطويرية ذات أثر إيجابي، حيث تم تكريم مجموعة من الموظفين تقديراً لجهودهم ومبادراتهم التي أسهمت في دعم توجهات الشركة نحو تطوير حلول جديدة وترسيخ ثقافة التميّز داخل بيئة العمل.

وأكدت أورنج الأردن أن مجموعة أورنج تعتمد نهجاً للابتكار يقوم على منظومة مفتوحة وتعاونية تهدف إلى تحويل الأفكار إلى حلول رقمية قابلة للتوسع، من خلال ربط فرق العمل الداخلية وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والشركاء والخبرات العالمية، بما يسرّع التحول الرقمي ويخلق قيمة مستدامة لزبائنها. ويعزز هذا النهج مكانة أورنج كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول الذي يسهم في قيادة مستقبل التحول الرقمي في المملكة، وهذا ما تفخر به الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال أقل من عامين على إطلاق برنامج (IGO)، تم تقديم أكثر من 100 طلب ابتكار داخلي، إلى جانب تسجيل ما يزيد على 80 ساعة من الاستشارات والتوجيه، فيما بلغت نسبة نجاح الأفكار المتأهلة ضمن رحلة "الاعتراف بالتميّز" 10%، في مؤشر يعكس التزام الشركة المستمر بتنمية مهارات موظفيها الطموحين، وتعزيز إمكاناتهم، وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص عمل قابلة للتوسع والمساهمة في الازدهار المستقبلي للشركة عبر دعم منظومة الابتكار والتقدير الوظيفي.

