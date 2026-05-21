*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير

  • 21 أيار 2026
  • 16:08
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير

خبرني  - طالبت الخارجية الإيطالية الاتحاد الأوروبي ببحث الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه قدم رسميا، باسم الحكومة الإيطالية، طلبا إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإدراج بند فرض عقوبات على بن غفير ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفها تاجاني بـ"الأفعال غير المقبولة" التي ارتكبها بن غفير ضد نشطاء "أسطول الصمود"، والتي شملت الاستيلاء على النشطاء في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة "أكس" مقطعا مصورا أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين جرى توقيفهم في أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

وعلى الاثر، استدعت كل من إيطاليا وفرنسا، سفيري إسرائيل لدى البلدين على خلفية مشاهد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي".

كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن.

ودانت أستراليا وألمانيا التعامل الإسرائيلي مع النشطاء المحتجزين، واصفة الإجراءات المتخذة بحقهم بالمهينة وغير المقبولة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بولندا تمنع بن غفير دخول أراضيها
بولندا تمنع بن غفير دخول أراضيها
  • 2026-05-21 17:20
بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب فيديو بن غفير نشطاء
بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب فيديو بن غفير نشطاء
  • 2026-05-21 14:45
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,775 منذ بدء العدوان
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,775 منذ بدء العدوان
  • 2026-05-21 14:39
القوارض تغزو مستشفى الجيش الإسرائيلي في حيفا - فيديو
القوارض تغزو مستشفى الجيش الإسرائيلي في حيفا - فيديو
  • 2026-05-21 13:41
4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
  • 2026-05-21 11:06
مستوطنون يسرقون 45 رأسا من الأغنام وآخرون ينكلون بفلسطيني جنوبي الخليل
مستوطنون يسرقون 45 رأسا من الأغنام وآخرون ينكلون بفلسطيني جنوبي الخليل
  • 2026-05-21 10:28