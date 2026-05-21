فيفا يفاجئ العالم بمقترح غير مسبوق للمونديال

خبرني - يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم مقترحا جديدا قد يحدث تحولا تاريخيا في بطولة كأس العالم 2030، رغم أن نسخة 2026 لم تنطلق بعد بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فكرة توسيع البطولة عادت إلى الواجهة بدعم من عدة اتحادات قارية ووطنية، بعدما كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أول من طرح المقترح قبل أشهر، بهدف منح فرصة أكبر للمنتخبات التي نادرا ما تتأهل إلى المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح يتمثل في رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبا، لا يزال في مرحلة النقاش، لكنه لم يعد ينظر إليه كفكرة مستبعدة داخل أروقة فيفا، خاصة مع توجه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو نحو توسيع المشاركة العالمية وتعزيز ما يصفه بـ"شمولية كرة القدم".

ومن المنتظر أن تقام نسخة 2030 بتنظيم مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، وسط توقعات بأن تكون واحدة من أكبر النسخ في تاريخ البطولة.

وأشار التقرير إلى أن فيفا لن يدخل في التفاصيل النهائية الخاصة بمونديال 2030 قبل انتهاء نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما ستشهد بطولة 2026 ظهور منتخبات تشارك للمرة الأولى أو تعود بعد غياب طويل، مثل منتخب الأردن ومنتخب أوزبكستان ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب كوراساو.

وفي سياق آخر، أوضحت "آس" أن فكرة إقامة كأس العالم للأندية كل عامين تبدو مستبعدة حاليا، مع استمرار التوجه نحو تنظيم النسخة المقبلة في عام 2029 فقط.