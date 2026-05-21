*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة بتهمة التسلل

  • 21 أيار 2026
  • 15:28
الكويت إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة بتهمة التسلل

خبرني  - أحالت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني على المحكمة المختصة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم رصد المتهمين من قبل رجال القوات المسلحة، عقب توغلهم غير المشروع داخل الكويت، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.

وكانت الداخلية الكويتية ذكرت أن المتسللين الأربعة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وهم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروعي راد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الكويت.. حبس فتاة خليجية ووالدها 7 سنوات بتهمة انتحال الجنسية
الكويت.. حبس فتاة خليجية ووالدها 7 سنوات بتهمة انتحال الجنسية
  • 2026-05-21 15:51
بلقيس تكشف كواليس مشاركة والدها في ألبوم «غل»
بلقيس تكشف كواليس مشاركة والدها في ألبوم «غل»
  • 2026-05-20 21:39
ظاهرة نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما
ظاهرة نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما
  • 2026-05-20 21:28
السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب
السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب
  • 2026-05-20 21:17
الفاو: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث
الفاو: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث "صدمة زراعية غذائية"
  • 2026-05-20 20:22
الإمارات تكشف عن تقدم في مشروع خط أنابيب بديل لمضيق هرمز
الإمارات تكشف عن تقدم في مشروع خط أنابيب بديل لمضيق هرمز
  • 2026-05-20 18:55