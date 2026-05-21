الكويت.. إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة بتهمة التسلل

خبرني - أحالت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني على المحكمة المختصة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم رصد المتهمين من قبل رجال القوات المسلحة، عقب توغلهم غير المشروع داخل الكويت، واجتيازهم حدودها البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.

وكانت الداخلية الكويتية ذكرت أن المتسللين الأربعة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وهم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروعي راد.