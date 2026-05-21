الجرائم الإلكترونية تحذر من ابتزاز عبر صور وفيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي

خبرني - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، اليوم الخميس، المواطنين من رسائل وصور وفيديوهات احتيالية تهدف إلى ابتزازهم.

ودعت الوحدة في منشور لها عبر فيسبوك المواطنين، إلى التحقق من المنشورات المعدلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتابعت: "ليس كل ما تراه على المواقع الإلكترونية حقيقة!"

وبينت أنه من السهل قيام أي شخص بالتعديل على صورك أو صوتك على فيديو غريب ومزيف من أجل ابتزازك.

ودعت إلى عدم نشر الصور أو الفيديوهات الخاصة بشكل عام لكل الناس، كما حذرت من الابتزاز بصور مفبركة: "لا تخف ولا تدفع مبالغ مالية، ولا تتجاوب مع رغباته".

كما طلبت من المواطنين التواصل معهم لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة وبسرية تامة.