بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب فيديو بن غفير نشطاء

خبرني  - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن على خلفية فيديو إهانة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نشطاء "أسطول الصمود".

وقالت الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "يأتي هذا الاستدعاء في إطار إدانة المملكة المتحدة الشديدة لسلوك الوزير الإسرائيلي الذي تضمن استهزاءه بالمشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، وهو سلوك ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية".

وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق إزاء ظروف الاحتجاز التي ظهرت في الفيديو، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسير واضح، ومذكرة إياها بالتزاماتها بحماية حقوق جميع الأشخاص المعنيين.

وفي السياق نفسه، شددت الخارجية البريطانية على أن محاولة الأسطول لنقل المساعدات تبرز مدى خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى ضمان إدخال مزيد من المساعدات بشكل آمن وبكميات كبيرة عبر المعابر البرية.

وأكدت بريطانيا أنها على اتصال دائم بعائلات عدد من رعاياها البريطانيين المشاركين في الأسطول، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الدعم القنصلي لهم في أي وقت.

وكان بن غفير نشر الفيديو أمس عبر حسابه على منصة "أكس" وكتب: "أهلا بكم في إسرائيل".

واستدعت كل من إيطاليا وفرنسا، أمس الأربعاء، سفيري إسرائيل لدى البلدين على خلفية مشاهد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي".

 

