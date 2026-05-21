ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,775 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72775 منذ بدء العدوان

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,775 شهيدا، و172,750 مصابين، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين، و27 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 883، وإجمالي الإصابات إلى 2,648، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

