نورمحمدوف يكشف كواليس قرار اعتزاله المفاجئ

خبرني - أوضح المقاتل الروسي السابق في منظمة UFC حبيب نورمحمدوف حقيقة ما تردد حول أسباب اعتزاله، مؤكدا أن قراره لم يكن مرتبطا بالمال كما أشيع.

وجاءت تصريحات نورمحمدوف ردا على ما قاله رئيس UFC دانا وايت، الذي أشار إلى أن اعتزال المقاتل الروسي جاء بعد حصوله على ثروة مالية كبيرة جعلته لا يحتاج للاستمرار في القتال.

ورد نورمحمدوف عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا إن هذه الادعاءات "غير صحيحة تماما"، مؤكدا أنه لم يتلق تلك المبالغ الضخمة التي يتم تداولها، وأن سبب اعتزاله الحقيقي معروف للجمهور ولا يحتاج إلى إعادة توضيح.

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال في أكتوبر 2020.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 نزال احترافي وفقا لقواعد MMA، لم يتعرض خلالها للهزيمة، وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020، أمام الأمريكي جاستن جايتجي، وبعد الاعتزال توجه حبيب إلى التدريب.

وفي عام 2022، تم إدخال نورمحمدوف إلى قاعة مشاهير UFC تقديرا لمسيرته الاستثنائية وإنجازاته داخل القفص.