الخميس: 21 أيار 2026
المعونة الوطنية: تحويل المخصصات اليوم وخروج 3330 مستفيدا من برامج الدعم

خبرني -  أكد مساعد المدير العام للموارد والتطوير في صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات، أنه سيتم تحويل المخصصات الشهرية للمنتفعين ظهر اليوم الخميس.

وقال العليمات، إن الصندوق يواصل تنفيذ برامجه وفق أسس تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن 3330 مستفيدا من المعونة الوطنية، بينهم 1830 أسرة، أصبحوا غير محتاجين للدعم المقدم من الصندوق.

وأضاف إن الأسر التي خرجت من برامج الدعم لم تعد بحاجة إلى المعونة، نتيجة تحسن أوضاعها المعيشية والاقتصادية، مؤكدا أنه في حال تغير ظروف الأسرة مستقبلا، فسيتم إعادة إدراجها ضمن برنامج المعونة الوطنية وفقا للأسس المعتمدة.

