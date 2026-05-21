خارجية بولندا تطلب منع بن غفير من دخول البلاد

خبرني - ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، الخميس، أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي طلب منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة الغضب التي عمّت وارسو على خلفية اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماتشي فيفيور للصحفيين "قرر الوزير سيكورسكي مطالبة وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع الوزير (الإسرائيلي) بن غفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته".

وتوالت ردود الفعل، عقب نشر بن غفير مقطع الفيديو، إذ أثار موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها بعدما نشر مقطع الفيديو.