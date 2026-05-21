هل افرجت السودان عن (أبو لولو)؟

خبرني - نفت قوات الدعم السريع السودانية الإفراج عن القائد الميداني الفاتح عبد الله إدريس الملقب بـ"أبو لولو" بعد تقرير لوكالة "رويترز" عن ظهوره في إقليم كردفان.

وقالت قوات الدعم السريع إن الفاتح عبد الله "أبو لولو" ومجموعة من المتهمين بارتكاب تجاوزات وانتهاكات بحق مدنيين في مدينة الفاشر، ما يزالون محتجزين منذ توقيفهم في أواخر أكتوبر 2025، ولم يغادروا أماكن احتجازهم مطلقا.

وأضاف البيان أن اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيقات فور توقيف المتهمين، مشيرا إلى أنهم يخضعون لإجراءات تقديم أمام محكمة عسكرية خاصة شكلت للنظر في "التجاوزات" المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر.

وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بتوجيهات القيادة العليا وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، إلى جانب الأوامر المستديمة الصادرة عن القيادة، والامتثال للاتفاقيات الدولية، والتعامل بحزم مع أي تجاوز أو خروج عن السلوك العسكري المنضبط.

ودعت قيادة الدعم السريع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء ما وصفتها بـ"الشائعات التي تهدف إلى التضليل".

وبالتزامن مع توغل قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، انتشرت مقاطع فيديو لعمليات قتل جماعي للأسرى والمدنيين على يد الفاتح عبد الله، الذي كان يتفاخر بقتل المئات.

وأثارت المقاطع إدانات دولية واسعة النطاق ما دفع القوات إلى الإعلان عن اعتقال أبو لولو بغرض تقديمه للمحاكمة جراء الانتهاكات واسعة النطاق المنسوبة إليه.