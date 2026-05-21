طبيب يحذر !! .. خطأ عند استخدام مكيف الهواء في الطقس الحار

خبرني - يستخدم الكثيرون مكيفات الهواء أثناء الطقس الحار، ولكن معظمهم يرتكبون خطأ عند تشغيل المكيف.

ويشير الدكتور إيفان يريمينكو أخصائي أمراض الباطنية، إلى أن الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الناس عند استخدام مكيفات الهواء داخل المنازل في الطقس الحار هو محاولة خفض درجة الحرارة فجأة إلى ما دون الصفر.

ويقول: "يكمن الخطأ الرئيسي في محاولة خفض درجة الحرارة الشديدة فجأة إلى ما دون الصفر. ولكن يجب ألا تقل درجة الحرارة المثالية داخل المنزل عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 5 - 7 درجات، ولكن على ألا تقل عن 22 درجة. لأن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة تزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد تسبب الصداع وتفاقم الأمراض المزمنة".

ووفقا له، من المهم تحديد اتجاه تيار الهواء .

ويقول: "يجب تجنب توجيهه مباشرة إلى الوجه أو الرقبة أو الصدر أو الأطراف. فالتعرض المطول لتيار مباشر من الهواء البارد يسبب تهيج الأغشية المخاطية وتشنجات العضلات وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي. لذلك من الأفضل أن ينتشر الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة أو أن يوجه للأعلى بدلا من توجيهه نحو الشخص".

ويشير الطبيب، إلى أن مكيفات الهواء تجفف الهواء في الغرفة، لذلك من المفيد استخدام جهاز ترطيب الهواء أيضا.

ويقول: "تجفف المكيفات الهواء داخل الغرفة بشكل ملحوظ، ويخفض الرطوبة إلى 20-30٪، ما يهيج الأغشية المخاطية للأنف والحلق. لذلك للحفاظ على مستوى رطوبة مريح (40-60 ٪)، ينصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء أو وضع أوعية ماء مفتوحة. كما ينصح بتهوية الغرفة بانتظام وشرب كميات كافية من الماء، لأنه يساعد على تقليل الإجهاد على الجسم ويساعد على تحمل الحرارة دون الإضرار بالصحة".