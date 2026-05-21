(يويفا) يعتمد نظاما جديدا لتصفيات أمم أوروبا

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إجراء تغييرات جديدة على نظام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من موسم 2028-2029.

وبحسب التفاصيل التي نشرها "يويفا"، سيتم تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى درجتين رئيسيتين ضمن التصفيات الجديدة.

وسيضم المستوى الأول 36 منتخبا من فرق المستويين الأول والثاني في دوري الأمم الأوروبية، حيث سيتم توزيعها على 3 مجموعات تضم كل واحدة 12 منتخبا.

أما المستوى الثاني، فسيشمل بقية المنتخبات الأوروبية، وسيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات تضم ما بين 6 و7 منتخبات.

ووفق النظام الجديد، ستتأهل المنتخبات المتصدرة في المستوى الأول مباشرة إلى بطولة كأس أمم أوروبا، بينما سيتم حسم بقية المقاعد عبر مباريات فاصلة تجمع منتخبات من المستويين الأول والثاني.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الصيغة النهائية للتصفيات لا تزال قيد التطوير، على أن يتم تقديم النسخة التفصيلية الكاملة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" المقرر في شهر سبتمبر المقبل.