*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

(يويفا) يعتمد نظاما جديدا لتصفيات أمم أوروبا

  • 21 أيار 2026
  • 13:31
يويفا يعتمد نظاما جديدا لتصفيات أمم أوروبا

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إجراء تغييرات جديدة على نظام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من موسم 2028-2029.
وبحسب التفاصيل التي نشرها "يويفا"، سيتم تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى درجتين رئيسيتين ضمن التصفيات الجديدة.

وسيضم المستوى الأول 36 منتخبا من فرق المستويين الأول والثاني في دوري الأمم الأوروبية، حيث سيتم توزيعها على 3 مجموعات تضم كل واحدة 12 منتخبا.

أما المستوى الثاني، فسيشمل بقية المنتخبات الأوروبية، وسيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات تضم ما بين 6 و7 منتخبات.
ووفق النظام الجديد، ستتأهل المنتخبات المتصدرة في المستوى الأول مباشرة إلى بطولة كأس أمم أوروبا، بينما سيتم حسم بقية المقاعد عبر مباريات فاصلة تجمع منتخبات من المستويين الأول والثاني.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الصيغة النهائية للتصفيات لا تزال قيد التطوير، على أن يتم تقديم النسخة التفصيلية الكاملة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" المقرر في شهر سبتمبر المقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انتقادات لأرسنال بسبب صفقة رعاية مع شركة جذورها إسرائيلية
انتقادات لأرسنال بسبب صفقة رعاية مع شركة جذورها إسرائيلية
  • 2026-05-21 12:53
طفرة مالية في نادي أرسنال
طفرة مالية في نادي أرسنال
  • 2026-05-21 10:38
قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية
قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية
  • 2026-05-21 08:07
معاقبة موسيالا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته
معاقبة موسيالا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته
  • 2026-05-21 03:27
تقارير تتكهن بوجهة غوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي
تقارير تتكهن بوجهة غوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي
  • 2026-05-21 03:08
تحت أنظار الأمير ويليام... أستون فيلا يتوج بطلا لـ«يوروبا ليغ»
تحت أنظار الأمير ويليام... أستون فيلا يتوج بطلا لـ«يوروبا ليغ»
  • 2026-05-21 03:00