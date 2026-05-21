ألمانيا تقترح (عضوا شريكا) لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

خبرني - اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا صفة "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي كصيغة انتقالية إلى حين استكمال مسار العضوية الكاملة، بحسب رسالة وجهها إلى قادة الاتحاد.

وقال ميرتس في الرسالة إن إتمام عملية الانضمام الكامل "لن يكون ممكنا في المستقبل القريب" بسبب التعقيدات السياسية وإجراءات التصديق داخل الدول الأعضاء.

وتضمنت رسالة ميرتس الموجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شرحا مفصّلا لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني لـ"العضو الشريك".

وبحسب المقترح، فإن صفة "العضو الشريك" ستتيح لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي والمجالس الوزارية، دون منحها حق التصويت، إلى جانب إمكانية تعيين ممثل أوروبي بصفة "شريك" من دون حقيبة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي بصيغة غير تصويتية.

وأكد ميرتس أن هذا الوضع لا يمثل "عضوية مخففة"، في ظل رفض أوكرانيا لأي بدائل يُنظر إليها كوسيلة لتأجيل الانضمام الكامل.

ويمثل اقتراح ميرتس محاولة لإيجاد حل وسط بين خيار الانضمام السريع والواقع الحالي لأوكرانيا كدولة مرشحة لا تزال في المراحل الأولى من مسار الانضمام.

من جهته، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدفع باتجاه الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، مفضلا أن يتحقق ذلك بحلول عام 2027.

ويرى محللون أن وجود مسار واضح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يكون عاملا حاسما بالنسبة لزيلينسكي في مساعيه لإقناع الرأي العام الأوكراني بأي تسوية سلمية، خصوصا في حال عدم استعادة أوكرانيا السيطرة على كامل أراضيها أو عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو سيناريو يُعد مرجحا.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حصلت فيه أوكرانيا على صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما تعثرت مفاوضات الانضمام لاحقا بسبب استخدام المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان حق النقض (الفيتو)، مما أدى إلى تجميد التقدم في مسار المحادثات.

عقوبات على روسيا

وفي موضوع آخر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا أجرت مباحثات مع بريطانيا أمس الأربعاء، ووجهت رسائل بشأن ملف "حساس" يتعلق بفرض العقوبات على روسيا، على أمل مواصلة مناقشة القضية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في خطابه المسائي عبر الفيديو أن "هذه القضية حساسة للغاية دائما"، مشيرا إلى أنه تم نقل المواقف الأوكرانية إلى لندن، مع توقع عقد مزيد من النقاشات على المستوى الثنائي خلال هذا الأسبوع.

ولم يشر زيلينسكي بشكل مباشر إلى قرار بريطانيا مواصلة السماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر من النفط الروسي عبر دول ثالثة، لكنه شدد على أن العقوبات التي يفرضها الحلفاء تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للضغط على موسكو.

وفي منشور لاحق على منصة "إكس"، قال زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، موجها له الشكر على الدعم المقدم لأوكرانيا، مضيفا أن الجانبين ينسقان مواقفهما الدبلوماسية ويعملان على "إحياء الدبلوماسية الجادة".

وفي سياق ميداني متصل، قال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف إن هجوما بطائرة مسيّرة على مدينة سيزران أسفر عن مقتل شخصين، مشيرا إلى أن المدينة تضم مصفاة نفط كبرى وتقع على مسافة تقارب 1000 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

كما أفادت سلطات محلية روسية بإصابة 3 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة على بلدة شيبيكينو ومحيطها في منطقة بيلغورود الحدودية، فيما أعلنت كييف عن إصابة شخص واحد في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، وسط تبادل الهجمات الليلية بين الجانبين.