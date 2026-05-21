الخميس: 21 أيار 2026
مركز صيانة كيا الأردن يطلق فعالية وطنية تفاعلية احتفالًا بعيد الاستقلال الأردني

  • 21 أيار 2026
  • 13:01
خبرني -  يواصل مركز صيانة كيا في الأردن احتفالاته بعيد الاستقلال الـ 80 من خلال فعالية وطنية مبتكرة تستقطب العملاء والزوار داخل مركز الصيانة، حيث تم تعليق لوحة كبيرة مُصمّمة على شكل العلم الأردني، ليقوم كل زائر بوضع ورقة خاصة تحمل رسالة تهنئة أو عبارة محبة للوطن.
الفعالية التي ما تزال مستمرة منذ انطلاقها شهدت تفاعلًا ملحوظًا، إذ يحرص كل من يدخل المركز للصيانة أو للاستفسار على المشاركة في استكمال اللوحة، ليصبح العلم يومًا بعد يوم غنيًّا برسائل تعبّر عن الفخر الأردني والروح الوطنية.
وأكّد مسؤولو مركز الصيانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامهم بدورهم الاجتماعي وتعزيز التواصل الإيجابي مع الجمهور، مشيرين إلى أن مشاركة العملاء في تشكيل العلم تجسّد معاني الوحدة والانتماء، وتحوّل زيارة الصيانة إلى تجربة تفاعلية ذات طابع وطني خاص.
كما عبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بالفكرة، معتبرين أنها لفتة أنيقة تُشعرهم بأنهم جزء من الاحتفال، وتمنحهم فرصة للتعبير عن محبتهم للأردن بأسلوب بسيط ومؤثر في آن واحد.
وبحسب القائمين على مركز الصيانة، ستستمر الفعالية خلال الأيام المقبلة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للمشاركة والمساهمة في استكمال اللوحة الوطنية.
 

