صور أقمار صناعية ترصد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قرب عُمان

خبرني - أظهرت صور أقمار صناعية حديثة، حصلت عليها شبكة الجزيرة من القمر الصناعي الأوروبي "سينتنيال 2″، وجود حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في بحر العرب.

وتكشف التحليلات البصرية للصور الملتقطة بتاريخ 19 مايو/أيار الجاري رصد الحاملة الفرنسية على بُعد نحو 135 كيلومترا جنوب ميناء صلالة العُماني.

كما أظهرت الصور وجود قطعة بحرية أخرى تبعد عن "شارل ديغول" نحو 12.8 كيلومترا قبالة السواحل العُمانية، ويرجح أنها ضمن القطع العسكرية المرافقة للحاملة.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت أن حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول" ومجموعتها الضاربة وصلتا إلى منطقة العمليات قبالة شبه الجزيرة العربية، في إطار مهمة دفاعية مشتركة مع بريطانيا لدعم أمن الملاحة البحرية.

وتؤكد باريس أن المهمة دفاعية بحتة ومحايدة، ولا تستهدف أي طرف، بل تهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وسط التوترات الإقليمية الراهنة.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي بلغ 137 دولة، ليصبح المشروع الأكثر تأييدا، بحسب الجزيرة.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين قد قدمتا مشروع القرار، وانضمت إليهما، بصفتهما راعيتين رئيسيتين، كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت.

ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي، فضلا عن ضمان أمن البحارة وسلامتهم.