*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وصول مواطنَيْن أردنيَين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

  • 21 أيار 2026
  • 12:31
وصول مواطنَيْن أردنيَين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنَيْن أردنيَّيْن كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة الخميس، عبر المعبر الجنوبي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمّان أول عاصمة في العالم تحقق متطلبات المعهد البريطاني للمقاييس المدن الذكية
عمّان أول عاصمة في العالم تحقق متطلبات المعهد البريطاني للمقاييس المدن الذكية
  • 2026-05-21 12:22
الأردن.. إحباط تهريب مواد مخدرة عبر طائرة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
الأردن.. إحباط تهريب مواد مخدرة عبر طائرة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
  • 2026-05-21 11:56
ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا
ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا
  • 2026-05-21 11:12
الدوريات الخارجية تحذر من التهور وتغيير المسارب على الطرق
الدوريات الخارجية تحذر من التهور وتغيير المسارب على الطرق
  • 2026-05-21 10:47
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان
  • 2026-05-21 09:33
أمطار على فترات تتركز في أقصى شمال الأردن
أمطار على فترات تتركز في أقصى شمال الأردن
  • 2026-05-21 08:04