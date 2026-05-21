وصول مواطنَيْن أردنيَين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنَيْن أردنيَّيْن كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة الخميس، عبر المعبر الجنوبي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد.