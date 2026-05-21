خبراء يدعون لتوسيع مراكز علاج التليف الكيسي وتوفير العلاج الجيني في الأردن

خبرني - داء التليف الكيسي (CF) على طاولة المجموعة الاردنية لامراض الهضم والكبد والتغذية عند الأطفال ( JOSPGHAN )حيث استعرض الدكتور محمد رواشدة رئيس المجموعة اخر التطورات المتعلقة بالتشخيص والعلاج و ركز على الهفوات التشخيصية والعلاجية التي قد تحدث .

شدد على اهمية وجود مراكز متخصصة للعلاج حيث ان المرض يصيب اجهزة واعضاء مختلفة في الجسم لا يمكن لطبيب واحد الالمام بها جميعا وبين الرواشدة ان هناك تقدما ملموساً بالخدمات المقدمة للمرضى خلال السنوات القليلة الماضية بعد انشاء السجل الوطني ومركزين متخصصين بالعلاج في مستشفى الامير حمزة في عمان و مستشفى الاميرة رحمة التعليمي في اربد وأكد الحاجة لوجود مركز ثالث في جنوب المملكة .

وفي مداخلة للدكتور باسم الزعبي استشاري الغدد الصماء و رئيس جمعية اطباء الاطفال السابق اشار الى بحث موضوع المسح الطبي الشامل لمرضى التليف الكيسي عند جميع المواليد الجدد مع معالي وزير الصحة كما اشارت الدكتورة منى الكيلاني استشارية الامراض الصدرية للاطفال في الجامعة الهاشمية و مستشفى الامير حمزة لتواصل الحكومة مع مؤسسات دولية و شركات صناعات دوائية لتأمين العلاج الجيني للمرضى بسعر مخفض قد يصل الى ثلث سعره في السوق .

وذكر الدكتور الرواشدة ان هناك قرارا لمجلس الوزراء منذ سنوات يعفي جميع مرضى التليف الكيسي من كلف العلاج وبغض النظر عن وجود تأمين صحي من عدمه .