عمّان أول عاصمة في العالم تحقق متطلبات المعهد البريطاني للمقاييس المدن الذكية

خبرني - حصلت أمانة عمّان الكبرى على علامة Kitemark ™️ BSI للمدن و المجتمعات الذكية، مما يجعل عمان أول عاصمة عالميًا تحقق هذه الشهادة المستقلة.

ويأتي هذا الاستحقاق بناءً على التزام أمانة عمان الكبرى بالمعيار الدولي للمدن والمجتمعات المستدامة (ISO 37106) الذي يدعم تطبيق نهج يركز على المواطن في تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ويحدد نموذج تشغيل “ذكي” للمدن، يوضح أفضل الطرق لتفعيل الرؤية والاستراتيجيات والسياسات بوتيرة أسرع، وبمرونة أكبر، وبمخاطر أقل.

وحصلت أمانة عمّان الكبرى على هذه الشهادة بعد تقييم مستقل أجرته شركة "BSI" المتخصصة في تحسين الأعمال و وضع المعايير وهو إنجاز يترجم نضج استراتيجيات الأمانة وتفوقها في مجالي الاستدامة و المدن الذكية.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية كبرى نظراً إلى التحديات الحضرية العالمية، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية مع توقع بارتفاع هذه النسبة إلى 68% بحلول عام 2050، مما يضع ضغطاً هائلاً على قطاعات النقل والطاقة والإسكان، حيث تعد المدن الذكية أداة لضمان إدارة الموارد بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة اذ تمتلك القدرة على تحسين الكفاءة ورفع جودة الحياة من خلال دمج التكنولوجيا واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وقال رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان هذا الإنجاز يعكس التزام أمانة عمان بتطوير خدمات ذكية ومستدامة تضع المواطن في صميم أولوياتها، وتعزز جودة الحياة في المدينة، و يؤكد الحرص على تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والبيانات بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته أكد مدير دائرة المرصد الحضري ،رئيس لجنة kitemarkISO37106 المهندس أكرم خريسات ان حصول أمانة عمان الكبرى على علامة ™️BSI Kitemark ISO37106 للمدن والمجتمعات الذكية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل المؤسسي، ويؤكد التزامها بتطبيق معايير عالمية في إدارة الخدمات ، بما يرسخ مكانة عمان كمدينة تتبنى مفاهيم التحول الذكي والابتكار في إدارة المدن.

وقال رئيس القطاع التجاري لشهادات المنتجات في أوروبا القارية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى BSI، صامويل ثويتس، ان امانة عمّان الكبرى تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة من خلال تعزيز تنفيذ العمليات الرئيسية على مستوى المدينة، والاستفادة من بنية تقنية مفتوحة وموجهة للخدمات على نطاق المدينة، وانها قد وسعت بنيتها التحتية الرقمية لتشمل حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية عبر الخدمات البلدية، بما في ذلك مراكز بيانات حديثة، ومنصات قيادة وتحكم، ونظام متكامل من التطبيقات القابلة للتشغيل البيني مثل أنظمة إدارة المرور اللحظية وأنظمة مراقبة جودة البيئة المعتمدة على SCADA.”

وأضاف انه من خلال نشر بنية تقنية قابلة للتوسع وموجهة للخدمات، تُتيح امانة عمّان للبيانات ان تتدفق بسلاسة، وتمكنها من اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا يضع عمّان في موقع ريادي إقليمي ناشئ في مجال الابتكار في المدن الذكية

ويشار الى ان BSI هي شركة عالمية متخصصة في تحسين الأعمال ووضع المعايير،وتساعد المؤسسات على مواجهة القضايا المجتمعية كالتغير المناخي ومجالات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التقدم نحو مجتمع عادل وعالم مستدام.

