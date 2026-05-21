ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا

خبرني - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا وشركة مياه اليرموك بالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان -الموقر ، والشونة الجنوبية / المغطس والرمثا اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط رئيسية وحفر بئر مخالف تقوم بسحب المياه لتزويد مزارع و تعبئة صهاريج مخالفة .

وبالتفاصيل انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة مساء الأربعاء وصباح الخميس مكونة من كوادر سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض ومديرية المشاغل المركزية وشركة مياه الاردن وشركة مياه اليرموك وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بـ 7 اعتداءات قطر 1 انش على خطوط رئيسية بالتعاون مع مركز امن الموقر وشركة مياهنا في الموقر/الذهيبة الشرقية ، وفي الشونة الجنوبية تم ضبط حفر بئر مخالف داخل مزرعة بالتعاون مع مياهنا و مديرية شرطة غرب البلقاء ودرك الكفرين ودرك الوسط وفي الرمثا بالتعاون مع مياه اليرموك ومديرية شرطة الرمثا تم ضبط اعتداءات قطر 1 انش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة ، حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وردم البئر المخالف ومصادرة الحفارة وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة مديرية الامن العام للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.