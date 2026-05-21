الخميس: 21 أيار 2026
4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

خبرني - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح.

وأضافت "وفا"، أن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني من جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي غزة.

