شيرين تتنازل عن القضايا ضد شقيقها.. وتنقذه من السجن

خبرني - بعد سنوات من الخلاف، أنهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب خلافاتها مع شقيقها محمد بالتنازل عن القضايا ضده، "حرصاً على الروابط العائلية وصلة الرحم."

فقد تنازلت شيرين عن القضية الأخيرة التي حكم فيها على أخيها بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء عليها، لتنقذه من السجن، أمس الأربعاء، مقررة التراجع عن استكمال الإجراءات القانونية وإنهاء النزاع بشكل ودي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتنازل فيها صاحبة "جرح تاني" عن قضايا ضد شقيقها، حيث سبق لها التنازل عن قضيتين أخريين خلال الفترات الماضية لأسباب عائلية.

خصوصاً أن شيرين بدأت مرحلة جديدة عبر العودة إلى العمل بإصدارها آخر أغنياتها "تباعا تباعا" والتي لاقت نجاحاً كبيراً وعكست مدى اشتياق جمهورها لها ولنجاحاتها السابقة بعد فترة من التخبط والغياب.



سنوات من الخلافات والملاحقات القضائية

يذكر أن الخلافات بين شيرين ومحمد شهدت عدة فصول من الأخذ والرد والملاحقات القضائية، لا سيما خلال زواجها الأخير من الملحن حسام حبيب وما بعدها، حيث اتهم محمد أكثر من مرة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حبيب بالتدخل وإثارة الوقيعة بينهما وإشعال الخلافات.

وكانت محكمة جنح المقطم بالقاهرة، قضت في مارس الماضي،بحبس شقيق الفنانة المصرية لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم.

تحضر مفاجأة لجمهورها

كما قضة المحكمة في ذات الأسبوع، بإلزام محمد برد مبلغ 120 ألف دولار لها، مضافاً إليه الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك على خلفية النزاع حول الاستيلاء على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعادت شيرين رسمياً إلى الساحة الغنائية مؤخراً عقب فترة غياب طويلة بأغنية "الحضن شوك"، تلتها أغنية "تباعا تباعا".

فيما أعلن الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز، أن شيرين تستعد أيضاً لمفاجأة جديدة لجمهورها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها عبّرت عن رغبتها في العودة بقوة إلى الساحة الفنية وعدم الابتعاد عن جمهورها مجدداً.

كما تستعد صاحبة "على بالي" لإحياء حفل غنائي يوم 7 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي بمصر.