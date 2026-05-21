طبيبة خليجية تتعرض لواقعة صادمة في مصر.. والأمن يتدخل

خبرني - تعرضت طبيبة أسنان تحمل جنسية دولة عربية خليجية لواقعة صادمة داخل منزلها بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر، حيث تقدمت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية تتهم فيه حارس العقار بالتحرش بها.

ووفقا للبلاغ وقع الحادث أثناء قيام حارس العقار بتوصيل طلبات إلى الطبيبة في مسكنها، حيث تعرضت لموقف تحرش أثار صدمتها ودفعها للتوجه فورا إلى الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث إلى موقع البلاغ وتم إلقاء القبض على حارس العقار المتهم، واقتيد إلى قسم شرطة العجوزة بالجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتجري حاليا التحقيقات مع المتهم تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الاتهامات الموجهة إليه، فيما تواصل الجهات الأمنية سماع أقوال الطبيبة الشاكية واستكمال التحريات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لتوفير بيئة آمنة للمقيمين الأجانب والسياح والمغتربين العرب، خاصة في ظل الحرص على تعزيز الثقة في المنظومة الأمنية المصرية.

وتشهد مصر خلال السنوات الأخيرة حملات أمنية مكثفة لضبط مرتكبي جرائم التحرش والاعتداء، مع التركيز على المناطق السكنية والأحياء التي تشهد كثافة سكانية أو وجود وافدين.