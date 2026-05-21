شائعات الانفصال.. فن (الترند) الأبرز في زواج أصالة نصري وفائق حسن

خبرني - انتشرت أنباء حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها الشاعر والمنتج العراقي فائق حسن، مما أثار جدل المتابعين.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق من أصالة أو زوجها يؤكد أو ينفي هذه الأخبار المتداولة.

يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الثنائي بشكل متكرر، وكانت أصالة قد خرجت في وقت سابق عن صمتها ونفت تماما وجود أي خلافات، مؤكدة أن غياب زوجها عن بعض المناسبات يعود لارتباطاتهما المهنية المزدحمة، ودعت الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الهادفة إلى تصدر "الترند" دون حقائق.

وتزوجت أصالة من فائق حسن في سبتمبر 2021، بعد علاقة حب قوية بينهما، كانت حديث السوشيال ميديا. وقد أشارت أصالة في لقاءات إعلامية سابقة إلى أنها اتخذت قرار الزواج في يوم واحد، لتجد في فائق حسن السند والاحتواء بعد فترة من التحديات العاطفية التي مرت بها.

ويحرص فائق حسن دائما على التواجد بجانبها في كواليس الحفلات والمناسبات، مما يعكس حالة من الدعم المتبادل والانسجام التام الذي ينال إعجاب ومتابعة الجمهور عبر منصات التواصل.