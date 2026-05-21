طفرة مالية في نادي أرسنال

خبرني - تؤكد تقارير إعلامية أن نادي أرسنال يستعد لتحقيق طفرة مالية قد تضعه ضمن أقوى الأندية اقتصاديا في عالم كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن تقارير بريطانية، فإن إيرادات النادي اللندني مرشحة للوصول إلى نحو 770 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2025-2026، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع الكبير في العوائد جاء نتيجة الموسم الاستثنائي الذي قدمه الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما، إلى جانب بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

كما أشارت إلى أن آرسنال ضمن بالفعل ما يقارب 760 مليون جنيه إسترليني قبل خوض النهائي الأوروبي، مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى 770 مليونا في حال التتويج باللقب، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر سيتي والذي بلغ 715 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت هذه القفزة المالية نتيجة مصادر متعددة، أبرزها عوائد البث التلفزيوني، مكافآت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى ارتفاع العوائد التجارية والرعايات وزيادة المبيعات العالمية للنادي.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن أرسنال قد يصبح ثالث أغنى ناد في العالم من حيث الإيرادات السنوية خلف ريال مدريد وبرشلونة، متفوقا على أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ورغم هذه الطفرة الكبيرة، يرى خبراء ماليون أن صافي الأرباح قد لا يعكس حجم الإيرادات بسبب الارتفاع الكبير في الرواتب والتعاقدات، والتي قد تصل إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وينظر إلى هذا النمو باعتباره نتيجة مباشرة لمشروع إعادة بناء طويل الأمد تحت قيادة أرتيتا، الذي اعتمد على تطوير الفريق تدريجيا وبناء تشكيلة شابة أعادت النادي إلى واجهة المنافسة الأوروبية.

كما يمنح هذا الوضع المالي القوي أرسنال مرونة أكبر في سوق الانتقالات المقبلة، مع قدرة أعلى على إبرام صفقات كبرى دون قيود مالية صارمة.