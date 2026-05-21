كم تحتاج حقا من التمارين لحماية قلبك؟

خبرني - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت يوم الثلاثاء عن إعادة تعريف لمقدار التمارين الأسبوعية اللازمة لصحة القلب، وهو مقدار أكبر بكثير مما كان ينصح به سابقا.

وتوصي إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والهيئات الصحية الأخرى بأن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيا، إلى جانب جلستين أسبوعيتين لتقوية العضلات.

لكن الدراسة الجديدة المنشورة في "المجلة البريطانية للطب الرياضي" تشير إلى أن المطلوب أسبوعيا لتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية هو مقدار يزيد 3 إلى 4 أضعاف عن التوصيات الحالية.

وتحديدا، ينبغي للبالغين تسجيل ما بين 560 و610 دقائق أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، أي ما يعادل 9 إلى 10 ساعات أسبوعيا.

وخلال الدراسة، حلل باحثون صينيون بيانات أكثر من 17 ألف شخص من سكان المملكة المتحدة. وقام المشاركون بارتداء جهاز على معصمهم لمدة أسبوع لتسجيل تمارينهم، وأكملوا اختبار دراجة لقياس مستوى اللياقة القلبية التنفسية (VO2 max)، وهو أقصى معدل يستهلكه الجسم ويستخدمه من الأكسجين أثناء التمرين المكثف.

كما قيس لهم مؤشر كتلة الجسم، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وضغط الدم.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يلتزمون بالتوصية الحالية (150 دقيقة أسبوعيا) يحققون انخفاضا متواضعا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 8 و9% فقط. بينما للحصول على حماية جوهرية (أكثر من 30% انخفاضا في الخطر)، يلزم ممارسة التمارين لمدة تتراوح بين 560 و610 دقائق أسبوعيا. وهذه الكمية لم يحققها سوى 12% فقط من المشاركين في الدراسة.

والأشخاص الأقل لياقة يحتاجون إلى 30 إلى 50 دقيقة إضافية أسبوعيا للحصول على نفس الحماية القلبية التي يتمتع بها الأشخاص الأكثر لياقة.

وللوصول إلى انخفاض بنسبة 20% في خطر أمراض القلب، يحتاج الأقل لياقة إلى 370 دقيقة أسبوعيا، بينما يحتاج الأعلى لياقة إلى 340 دقيقة فقط.

ويشير الباحثون إلى أن المشاركين ربما كانوا أكثر لياقة من عامة السكان، وأن مستوى لياقتهم القلبية التنفسية كان تقديريا. ومع ذلك، تؤكد النتائج أن توصية 150 دقيقة أسبوعيا هي الحد الأدنى المطلق لتقليل احتمالية الإصابة بأحداث قلبية ضارة.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على تأثير التمارين على صحة القلب أن النساء اللائي حققن هدف 150 دقيقة أسبوعيا كانت لديهن مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22%، مقارنة بـ17% فقط للرجال. ومع زيادة التمارين لدى النساء (حتى 250 دقيقة أسبوعيا)، انخفضت مخاطرهن بنسبة 30%. بينما احتاج الرجال إلى ممارسة تمارين تصل إلى 530 دقيقة أسبوعيا للحصول على نفس الفائدة.

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت يوم الثلاثاء عن إعادة تعريف لمقدار التمارين الأسبوعية اللازمة لصحة القلب، وهو مقدار أكبر بكثير مما كان ينصح به سابقا.

وتوصي إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والهيئات الصحية الأخرى بأن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيا، إلى جانب جلستين أسبوعيتين لتقوية العضلات.

لكن الدراسة الجديدة المنشورة في "المجلة البريطانية للطب الرياضي" تشير إلى أن المطلوب أسبوعيا لتقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية هو مقدار يزيد 3 إلى 4 أضعاف عن التوصيات الحالية.

وتحديدا، ينبغي للبالغين تسجيل ما بين 560 و610 دقائق أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، أي ما يعادل 9 إلى 10 ساعات أسبوعيا.

وخلال الدراسة، حلل باحثون صينيون بيانات أكثر من 17 ألف شخص من سكان المملكة المتحدة. وقام المشاركون بارتداء جهاز على معصمهم لمدة أسبوع لتسجيل تمارينهم، وأكملوا اختبار دراجة لقياس مستوى اللياقة القلبية التنفسية (VO2 max)، وهو أقصى معدل يستهلكه الجسم ويستخدمه من الأكسجين أثناء التمرين المكثف.

كما قيس لهم مؤشر كتلة الجسم، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وضغط الدم.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يلتزمون بالتوصية الحالية (150 دقيقة أسبوعيا) يحققون انخفاضا متواضعا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 8 و9% فقط. بينما للحصول على حماية جوهرية (أكثر من 30% انخفاضا في الخطر)، يلزم ممارسة التمارين لمدة تتراوح بين 560 و610 دقائق أسبوعيا. وهذه الكمية لم يحققها سوى 12% فقط من المشاركين في الدراسة.

والأشخاص الأقل لياقة يحتاجون إلى 30 إلى 50 دقيقة إضافية أسبوعيا للحصول على نفس الحماية القلبية التي يتمتع بها الأشخاص الأكثر لياقة.

وللوصول إلى انخفاض بنسبة 20% في خطر أمراض القلب، يحتاج الأقل لياقة إلى 370 دقيقة أسبوعيا، بينما يحتاج الأعلى لياقة إلى 340 دقيقة فقط.

ويشير الباحثون إلى أن المشاركين ربما كانوا أكثر لياقة من عامة السكان، وأن مستوى لياقتهم القلبية التنفسية كان تقديريا. ومع ذلك، تؤكد النتائج أن توصية 150 دقيقة أسبوعيا هي الحد الأدنى المطلق لتقليل احتمالية الإصابة بأحداث قلبية ضارة.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على تأثير التمارين على صحة القلب أن النساء اللائي حققن هدف 150 دقيقة أسبوعيا كانت لديهن مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22%، مقارنة بـ17% فقط للرجال. ومع زيادة التمارين لدى النساء (حتى 250 دقيقة أسبوعيا)، انخفضت مخاطرهن بنسبة 30%. بينما احتاج الرجال إلى ممارسة تمارين تصل إلى 530 دقيقة أسبوعيا للحصول على نفس الفائدة.