مستوطنون يسرقون 45 رأسا من الأغنام وآخرون ينكلون بفلسطيني جنوبي الخليل

خبرني - سرق مستوطنون مسلحون، الخميس، 45 رأسا من الأغنام، واعتدى آخرون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وذكر الفلسطيني إبراهيم أبو علي، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين تسللوا إلى حظيرة أغنامه في منطقة "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسرقوا 45 رأسا من الأغنام.

وبالسياق ذاته، احتجز مستوطنون يرتدون زي قوات الاحتلال الفلسطيني محمد النواجعة قرب "واد اجحيش"، واعتدوا عليه بالضرب ونكلوا به، قبل أن يلحقوا أضرارا بمركبته الخاصة.

وفي بلدة بني نعيم شرقا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، واحتجزت عشرات الفلسطينيين، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بهم، قبل أن تطلق سراحهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

