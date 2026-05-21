المناصير طرح أسطوانات مركبة آمنة وخفيفة تواكب المعايير العالمية

خبرني - طرحت شركة المناصير للزيوت والمحروقات أسطوانة أمان في السوق الاردني لأول مرة بعد اجتيازها جميع الفحوصات والاختبارات لإعتمادها وتداولها بالسوق يذكر أن الأسطوانة المركبة صناعة أوروبية - انتاج النرويج - وهي عبارة عن مواد مركبة مصنوعة من مواد البوليمر والفايبر جلاس وتتكون من دمج أكثر من مادة بهدف تحسين الخصائص بحيث تجمع بين السلامة والجودة والتصميم والابتكار مما يجعلها أخف وزنًا وأكثر أمانًا وأقوى من الفولاذ ، ومقاومة للحرائق ولا تنفجر حتى في حال وقوع حريق وتتميز ايضا بـ متانتها، كما أنها مناسبة لمختلف الاستخدامات من التخييم والطهي إلى الاستخدامات التجارية والصناعية والمنزلية اليومية. تستخدم الأسطوانة المركبة بشكل واسع في دول مختلفة حول العالم مثل دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا بالإضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المناصير الى أن الأسطوانات المركبة - أمان تتميز بأنها خفيفة الوزن مقارنة بالأسطوانات الحديدية، حيث تزن الأسطوانة المركبة الفارغة حوالي 5.3 كغم بينما تزن الأسطوانة الحديدية الفارغة 17 كغم، مما يجعل الأسطوانات المركبة أسهل في الرفع والتداول ويسهل على المستخدمين التعامل معها بشكل مريح.

إن تصنيع هذه الأسطوانات باستخدام مواد عالية الجودة مثل الفايبر جلاس والبولي إيثيلين الذي يجعلها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والضغط الكبير، وعند ملئها بالغاز تزن الأسطوانة المركبة حوالي 17.8 كغم وهو نفس وزن الأسطوانة الحديدية الفارغة، بالإضافة أن الأسطوانات المركبة تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل ضغط الانفجار، حيث تتحمل أكثر من 50% من الضغوط مقارنة بالأسطوانات الفولاذية.

لافتة الى الأسطوانات المركبة - أمان تتمتع بـ ميزة الشفافية مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مستوى الغاز فيها بسهولة ومعرفة متى وقت إعادة استبدالها دون عنصر المفاجاة، و من اهم خصائصها أنها لا تصدأ ولا تتلف، بالإضافة الى أنها آمنة في جميع الظروف المناخية، وأنها تتمتع بتكاليف تشغيلية منخفضة بفضل الحاجة القليلة للصيانة فهي لا تتطلب إعادة طلاء أو تكرار طباعة العلامة التجارية.

و أن الأسطوانات المركبة - أمان تتمتع بمظهر حضاري وجميل بفضل الألوان المميزة التي يمكن أن تعزز من العلامة التجارية يمكن تخصيص الأسطوانات بسهولة حسب لون وشعار الشركة لا يوجد بها اي اجزاء تركب او لحام حيث انها تعتبر جسم واحد وأنها تعد خيارًا صديقًا للبيئة عند تدويرها حيث أن جميع أجزاءها قابلة للتدوير وهي صديقة للبيئة ولا تسبب التلوث الضوضائي أثناء التعبئة والنقل، مما يجعلها أكثر هدوءًا عند الاستخدام كما أنها لا تتآكل مع مرور الزمن بغض النظر عن الظروف المناخية.

وأكدت المناصير أن اسطوانة أمان تستخدم الصمام السريع (quick valve) من شركة KOSAN وهو صمام ذاتي الإغلاق بقطر 27 مم، مصمم للعمل مع البيوتان أو البروبان أو خليط من الاثنين وأنه يتميز بسهولة التوصيل عبر عملية ضغط وكبس دون الحاجة إلى أدوات خاصة او مفاتيح الشد التقليدية ، بالاضافة الى غطاء الغبار المحكم يمنع دخول الأوساخ والجزيئات الضارة إلى الصمام مما يوفر أماناً إضافياً ضد التسرب، كما يتميز بتصميم جديد من CAVAGNA ، مع سطح مسطح يحمي من الرواسب أو الأوساخ التي قد تعيق عمل الصمام، تعتبر أكثر آماناً لوجود صمام أمان يعمل في حالة ارتفاع الضغط داخل جسم الاسطوانة على ازالة الضغط الزائد، وأن المنظم يتم تصنيعه وفقًا لأحدث المعايير العالمية لضمان أمان استخدام الغاز، وهو معتمد من الهيئات والمواصفات المعنية في دول عدة منها قطر والإمارات والسعودية والكويت والعراق، وأن منظم الغاز يتميز بسهولة التركيب دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو مساعدة عامل محترف، كما يتوفر بنوعين منظم الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي ومنظم الضغط المتوسط للاستخدام التجاري والصناعي، وان هذا المنظم يعمل على منع تسرب الغاز في حالة ترك المدفأة (التي تعمل على الغاز البترولي) او في حالات التدفق الزائد للغاز اكثر من الحد المسموح به، فإن المنظم يعمل على ايقاف الغاز كلياً و خلال اجزاء من الثانية وبشكل تلقائي مما يحد من الحوادث الناتجة عن تسرب الغاز.

يذكر ان أسطوانة أمان تحتوي على QR خاص لكل أسطوانة للتأكد من علامات الجودة، وتعريف هويتها المحفورة على جسم الاسطوانة بكل سهولة ويسر، مثل: (أسم المنتج، الرقم التسلسلي، سنة التصنيع والشهر، اختبار الضغط، الوزن الفارغ، السعة المائية، مرجع قياسي، الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل، QR وهذا يساعد في عملية تتبعها وألية صيانتها وعدد مرات التعبئة وعدد مرات التدوير مما يجهلها اكثر مراقبة واكثر دقة وسهولة بشكل رقمي)

وان المرحلة الاولى من طرح اسطوانة أمان من المناصير ستكون متوفر في محافظة العاصمة عمان ضمن مستودعات ووكالات الغاز في مناطق التوزيع التالية : الشميساني ، تلاع العلي ، دابوق ، جبل الحسين ، ضاحية الرشيد ، المدينة الرياضية ، الرابية ، ام اذينة ، خلدا ، الجاردنز ، وادي صقرة ، عبدون و منطقة جبل عمان من الدوار الاول لغاية الدوار الثامن ، شفا بدران ، ابو نصير، الجبيهة ضاحية الرشيد ، صويلح تلاع العلي، المدينة الرياضية ، ضاحية الاقصى ، النزهة ، جبل النصر، سحاب، الاشرفية ، التاج ،الزهور و وسط البلد.

استخدام أسطوانة الغاز المركبة - أمان بشكل اختياري سواء للمواطن أو الجهات التجارية والصناعية إلى جانب الأسطوانات المعدنية، وللمواطن كامل الحرية في عملية اختيار الأسطوانة الراغب في استخدامها (معدنية أو مركبة) وتقييم التجربة لغايات التحسين والتطوير.

يتم تعبئة الأسطوانات المركبة - أمان في محطة تعبئة الغاز المسال التابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات في منطقة جرف الدراوييش والتي تم أنشائها في عام 2019 ، ويتم بعدها نقلها الى وكلاء الغاز في عمان ليتم توزيعها. جاء طرح أسطوانة أمان بعد جهود مكثفة من الجهات المختصة، لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة ويدعم توجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة.

