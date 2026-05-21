وفيات وإصابات بعد لمس (مادة مجهولة) في أميركا

خبرني - أعلن بيتر نييتو رئيس بلدية ماونتن إير في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عن وفاة 3 أشخاص وإدخال عدد من العاملين في المجال الطبي إلى المستشفى بعد تعرضهم لمادة مجهولة.

وقال نييتو في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء: "للأسف، كان هناك شخصان متوفيان عند وصول فرق الطوارئ، ثم توفي شخص ثالث من سكان المنطقة لاحقا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا توجد أي مؤشرات على أن الوضع مرتبط بانتشار عبر الهواء. ويُعتقد أن الأمر مرتبط بالتعرض لمادة ربما انتقلت من شخص إلى آخر".

وأشار رئيس البلدية إلى أن بعض المسعفين الذين خالطوا المتوفين نُقلوا إلى المستشفيات، موضحا أن بعضهم خرج بالفعل، بينما ظهرت أعراض على آخرين.