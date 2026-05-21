الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان

خبرني - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان لها اليوم إن القافلة مكوّنة من 25 شاحنة محمّلة بالأدوية، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمرارًا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة.

وتحمل القافلة مساعدات طبية وغذائية أساسية تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير احتياجات الأطفال والأسر الأكثر تضررًا، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية المتزايدة.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية.

وقال الشبلي إن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه سيبقى حاضرًا إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وهذه القوافل تمثل امتدادًا لدور إنساني مستمر يقوم على سرعة الاستجابة والعمل المؤسسي المنظم، بما يضمن وصول الدعم للمناطق والأسر الأكثر حاجة.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل مع شركائها والجهات المعنية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاق التدخلات الإغاثية بما ينسجم مع الاحتياجات الميدانية والأولويات الإنسانية.

كما أعربت الهيئة عن تقديرها للجهود والتسهيلات المقدّمة من السلطات السورية، والتي أسهمت في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان.

وتواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، عبر منظومة لوجستية متكاملة تضمن استقبال وتجهيز وإرسال المساعدات وفق أعلى معايير الكفاءة والتنظيم.